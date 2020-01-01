أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء 1-1- 2020 أول أيام العام الميلادي الجديد:

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 1-1-2020 أول أيام العام الميلادي الجديد، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة الأمس الثلاثاء.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020، نحو 582 جنيه لجرام عيار 18، وبلغ سعر جرام عيار 21 نحو 679 جنيه، ووصل سعر عيار 24 نحو 776 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5432 جنيه.

عام المعادن على المستوي العالمي :

تتجه أسعار الذهب صوب أقوى زيادة سنوية لها منذ 2010، حيث أوقدت المخاوف حيال سلامة الاقتصاد العالمي شرارة اهتمام متنام بالمعادن النفيسة، في حين صعد البلاديوم أكثر من 50 بالمئة إلى مستويات قياسية مرتفعة بفعل نقص في المعروض.

والسعر الفوري للذهب مرتفع أكثر من 18 بالمئة للعام 2019 في الساعة 1837 بتوقيت جرينتش ويعاود عند سعره الحالي البالغ 1519.41 دولار لأوقية (الأونصة) استهداف ذروة ستة أشهر 1557 دولارا التي بلغها أوائل سبتمبر أيلول. وزادت حيازات الذهب لدى صناديق المؤشرات حوالي 14 بالمئة هذا العام.

وزادت الفضة مقتدية بالذهب لتبلغ مكاسبها 15 بالمئة في 2019 عند 17.85 دولار للأوقية، في أقوى أداء لها منذ 2016.

وسجل البلاتين 962.50 دولار للأوقية مرتفعا 21.6 بالمئة للعام الحالي، في أكبر صعود له منذ 2009.

وواصل البلاديوم تميزه، مرتفعا أكثر من 700 دولار للأوقية هذا العام ليحقق مكاسب للعام الرابع على التوالي. ولامس المعدن ذروة قياسية عند 1998.43 دولار للأوقية في 17 ديسمبر كانون الأول وبلغ سعره اليوم 1938 دولارا.