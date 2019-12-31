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مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد.. ماذا قال لهم؟

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:58 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حرص الفنان مصطفى شعبان على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول العام الجديد، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق مصطفى شعبان قائلًا: سنه بنودعها و سنه جديده بنستقبلها ، اسأل الله ان تزداد المحبه و العطاء بينا دايما ،،، كل سنه وانتو طيبين و سنه سعيده عليكو يا أحلى ناس 2020.

 وكان آخر أعمال مصطفى شعبان هو مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضي، وحقق نجاحات غير مسبوقة.

وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.
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