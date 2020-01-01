شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية

حرص عدد من شباب وفتيات مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء فريق الدراجات المعروف "Zag pirats" لقيادة الدراجات الهوائية؛ احتفالًا بالعام الجديد، وشارك فيه عدد كبيرة من الشباب والفتيات في الماراثون، حيث ساروا بالدراجات في شوارع وأرجاء مدينة الزقازيق، وسط جو احتفالي بالعام الجديد 2020.



كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، خاصةً بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة للاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور بوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة ،واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد فى المتنزهات والحدائق.​