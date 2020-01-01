Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:03 ص
Advertisements
جانب من الماراثون
جانب من الماراثون
إسلام علي
Advertisements
حرص عدد من شباب وفتيات مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء فريق الدراجات المعروف "Zag pirats" لقيادة الدراجات الهوائية؛ احتفالًا بالعام الجديد، وشارك فيه عدد كبيرة من الشباب والفتيات في الماراثون، حيث ساروا بالدراجات في شوارع وأرجاء مدينة الزقازيق، وسط جو احتفالي بالعام الجديد 2020.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، خاصةً بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة للاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور بوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة ،واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد فى المتنزهات والحدائق.​
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
شاهد.. ماراثون للدراجات احتفالًا بـ 2020 في الشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سنة ميلادية راس السنه الشرقية أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. فنادق الغردقة تحتفل بالسنة الجديدة.. والسياح: "رأس السنة أحلي في مصر" (صور)

استنفار أمني بالشرقية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

الخطة الكاملة لتأمين احتفالات أعياد "الكريسماس" (صور)

طوارئ في القاهرة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status