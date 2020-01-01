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وزيرة البيئة تكشف تفاصيل مبادرة "اتحضر للأخضر"
الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:17 ص
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أمنية فوزي
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هنأت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، متابعة: "أتمنى لنا جميعا ولمصر مزيد من التقدم والرخاء والازدهار".
وكشفت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل مبادرة "اتحضر للأخضر"، موضحة أن وزارة البيئة كانت تعمل بجهد كبير طوال الفترة الماضية، ولكن لم يكن يظهر المجهود، لافتة إلى أن مبادرة اتحضر للأخضر بدأت في بداية عام 2019، لافتة إلى أنهم وضعوا استراتيجية للاتصال البيئي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المبادرة تستهدف الحفاظ على الحضارة المصرية، وتحفيز المواطن لذلك، لافتة إلى أن الدول التي نجحت في مجال البيئة نجحت بالمواطن وبجهوده وزيادة وعيه.
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