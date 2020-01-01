وزيرة البيئة تكشف تفاصيل مبادرة "اتحضر للأخضر"

هنأت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، متابعة: "أتمنى لنا جميعا ولمصر مزيد من التقدم والرخاء والازدهار".





وكشفت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل مبادرة "اتحضر للأخضر"، موضحة أن وزارة البيئة كانت تعمل بجهد كبير طوال الفترة الماضية، ولكن لم يكن يظهر المجهود، لافتة إلى أن مبادرة اتحضر للأخضر بدأت في بداية عام 2019، لافتة إلى أنهم وضعوا استراتيجية للاتصال البيئي.



