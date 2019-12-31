Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في شهر يناير.. أبرزها ضد آرسنال

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:38 م
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي
Advertisements
سيشهد شهر يناير المقبل من العام الجديد، مباريات قوية من العيار الثقيل لفريق تشيلسي.

وسيخوض تشيلسي، بقيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، خمس مواجهات خلال يناير.

حيث يخوض تشيلسي غمار الجولات 21 و22 و23 و24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة الدور الثالث في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسيواصل لامبارد مساعيه للبقاء ضمن رباعي المقدمة في البريمييرليج، والتأهل للدور الرابع (دور الـ 32) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، من 20 مباراة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي، الجدول الكامل بالمواعيد، لمباريات البلوز في يناير القادم.

1- الدوري الإنجليزي: يوم 1 يناير أمام برايتون - ملعب أميركان إكسبريس - الساعة الثانية والنصف ظهراً.

2- كأس الإتحاد الإنجليزي الدور الثالث: يوم 5 يناير أمام نوتنجهام فوريست - ملعب ستامفورد بريدج - الساعة الرابعة عصراً.

3- الدوري الإنجليزي: يوم 11 يناير أمام بيرنلي - ملعب ستامفورد بريدج الساعة الخامسة مساء.

4- الدوري الإنجليزي: يوم 18 يناير أمام نيوكاسل يونايتد - ملعب سان جيمس بارك - الساعة السابعة والنصف مساء.

5- الدوري الإنجليزي: يوم 21 يناير أمام أرسنال - ملعب ستامفورد بريدج - الساعة العاشرة والربع مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تشيلسي اليوم تشيلسي بث مباشر تشيلسي وارسنال بث مباشر تشيلسي

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بعد إنطلاق البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة الزمالك Zamalek TV

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ حوالي 4 ساعات

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد النني.. موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال "محمد النني" وتشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مباريات نارية تنتظر تشيلسي في فبراير المقبل

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع KORA LIVE كورة ستار تشيلسي NOW

مواعيد مباريات تشيلسي في شهر نوفمبر.. صدام عنيف ضد مانشستر سيتي

خمس مواجهات لا تنسى بين تشيلسي وأرسنال

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

11:13 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status