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"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك نجم أستار أكاديمي الأردني المطرب ناصر أبو لافي، وفريق سبايسي ميكس في إحياء حفل رأس السنة الذي غقامة الخبير السياحي مصطفي إسماعيل بجوار مول "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة بحضور جماهيري ضخم تسبب في زحام شارع التسعين. 

أحيا أولى فقرات الحفل ناصر أبو لافي الذي قدم عدد من اغنيه المميزة بموسيقي الراب منها "هتش ونتش" ،'"هقول فيكي اشعار" ،"موه"، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع .

كان ضمن الحضور اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية واللواء حسام نجيده مدير إدارة نوادي القوات المسلحة واللواء أركان حرب علاء مدبولي و اللواء جمال شاش والمهندس عادل النجار رئيس جهاز التجميع الخامس وكان في استقبالهم الخبير السياحي مصطفي إسماعيل. 

واختتم الحفل فريق "سبايسي ميكس" الي أشعل المزيد من آجواء الإثارة باغني "طبعا يا دلعوا" ،"٣ مرات يوميا" ، "حب طفولتى"، "متملكاك"، "ولاد لذينة"، "درس العربى"، "إشاعات"، "أخرجى منى"، "حرشح نفسي"،" كشكولي"، "عيشها عادى"، "3 مرات" و"الثانوية العامة" .. بالإضافة الى ميدلي لاغاني التسعينيات التي نالت اعجاب الجميع .

والحفل من تنظيم الموزع الموسيقي حماده البيلي مؤسس فريق سبايسي ميكس واحد أعضاء الفريق .. وتميز بأجواء الإثارة والابهار وبخاصة اجواء ال fire works الاضخم بالقاهرة الجديدة.
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون رأس السنة في "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة
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