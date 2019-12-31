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خالد سليم يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:36 م
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خالد سليم
خالد سليم
الفجر الفني
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حرص خالد سليم، علي تهنئة جمهوره بالعام الجديد ونشر تهنئة عبر حسابه علي الإنستجرام، تمني لجمهوره أن يحققوا كل أحلامهم وأمنياتهم في العام الجديد.
 
خالد تألق في 2019 وحقق نجاحات ضخمة علي مستوي التمثيل بنجاح مسلسله  "بلا دليل"، الذي حقق نجاحات كبيرة علي المستوي الجماهيري والنقدي واستطاع أن يحصل من خلاله علي جوائز متعددة كأفضل ممثل أيضا تواجد في الحفلات بشكل مكثف.

خالد يجهز لألبومه الجديد ويستعد لتصوير أكثر من أغنية خلال الشهرين القادمين، ويدرس أكثر من مشروع درامي سيختار واحد لتقديمه في 2020.
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