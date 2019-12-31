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الكونجرس: البنتاجون يمنع المشرعين من السفر إلى سوريا والعراق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:32 م
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مجلس النواب الأمريكي الكونجرس
مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"
ترجمة - منة الشريف
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أكدت المتحدثة باسم لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مونيكا ماتوش، مساء اليوم الثلاثاء، على أن البنتاجون منع المشرعين من زيارة العراق وسوريا في الأسابيع المحيطة بالعطلات.

كما تم الإبلاغ عن هذا الحظر لأول مرة من قبل صحيفة "واشنطن بوست"، التي استشهدت بمذكرة في 16 ديسمبر، وقّعها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، والتي تحظر "الزيارات رفيعة المستوى" للحكومة والكونجرس والدول الحليفة إلى العراق وسوريا حتى 15 يناير، وجاءت هذه الخطوة قبيل تصاعد العنف في العراق في الأيام الأخيرة.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد الماضي، خمسة مواقع (ثلاثة في العراق) و(اثنان في سوريا) تابعة لكتاب حزب الله، وهي جماعة مسلحة تدعمها إيران، ردًا على هجوم صاروخي يوم الجمعة في شمال العراق، أسفر عن مقتل مقاول أمريكي.

وبعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، قال إسبير: إنه تم إرسال "قوات إضافية" لتعزيز المجمع وحث الحكومة العراقية على المساعدة في حماية الأفراد الأمريكيين هناك.

كما ألقى الرئيس دونالد ترامب باللوم على إيران في الهجوم على السفارة والهجوم الصاروخي في تغريدة، صباح اليوم الثلاثاء، ولم يعلق البنتاجون على الفور على قيود السفر.

وقد حدد البنتاغون في السابق سفر الكونجرس إلى مناطق الحرب في أوقات المخاوف الأمنية المتزايدة.

ولكن أحد مساعدي الكونجرس أخبر "بوليتيكو"، لم يكن هناك سبب واضح بالنظر إلى السبب في أن القيود وضعت في هذه الحالة.

وسافر وفد من الحزبين من المشرعين في مجلس النواب إلى الشرق الأوسط وإيطاليا خلال العطلات، وترك الولايات المتحدة في 22 ديسمبر والعودة يوم 27 ديسمبر.

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الكلمات المفتاحية

قوات اضافية سوريا الهجوم علي السفارة العراق البنتاجون

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