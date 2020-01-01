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برلمانية تكشف تفاصيل أزمة "أكشاك مخلفات القمامة"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:18 ص
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شرين فراج عضو مجلس النواب
شرين فراج عضو مجلس النواب
كساب أحمد
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علقت شرين فراج، عضو مجلس النواب، على قرار غلق 14 كشك لشراء المخالفات، بسبب مضاعفة المحافظة للإيجار لـ2000 جنيه، قائلة: "هذه الأكشاك كانت فكرة لحل مشكلة القمامة في مصر، وكانت ناجحة جدًا، ولكن للأسف هذه المنظومة في طريقها إلى الفشل".

وتابعت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تستورد القمامة من الورق والبلاستيك نتيجة عدم وجود مواد خام من القمامة لإعادة تدويرها، وهذه الأكشاك وفرت هذه المواد الخام الفترة الأخيرة، ولكن مؤخرًا صدر قرارات بأغلاق هذه الأكشاك، ومضاعفة الإيجار لأسباب لا نعلمها.

وأشارت إلى أن المسؤولين عن حل مشكلة القمامة في مصر، بدلًا من حل مشكلة الأكشاك، يقومون بفتح مدافن للقمامة.
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الكلمات المفتاحية

مشكلة القمامة اكشاك القمامة اخبار

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