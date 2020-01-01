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3 مواقف في جامعة طنطا أشعلت "السوشيال ميديا" خلال 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:56 ص
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جامعة طنطا
جامعة طنطا
نجلاء البسيوني
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انتهى منذ ساعات قليلة، عام 2019، الذي شهدت خلاله جامعة طنطا طفرة في المجالات العلمية المختلفة كما شهدت عدة تعثرات تعاملت معاها إدراة الجامعة بحزم.

وخلال هذا التقرير ترصد "الفجر" حصاد جامعة طنطا من العثرات التى شهدتها خلال ٢٠١٩.

_مشاجرة طالبة مع العميد
مع بدابة شهر نوفمبر من العام المنصرم تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك" مقطع فيديو لمشاجرة بين عميد كلية الحقوق، وطالبة بالفرقة الأولى بكلية تجارة أثناء محاضرة، وتبين من المقطع قيام الطالبة بتهديد العميد قائلة "والله لأوريك" ليرد الأخير بعبارات اعتبرها البعض غير أخلاقية قائلا: "ورينى برة مينفعش تورينى قدام الطلبة" ليضج المدرج بالضحكات عقب إنتهاء المشاجرة.

وكشف المركز الإعلامى بالجامعة في بيان بيان نصه أن عميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة فى مادة القانون التجاري بكلية التجارة بالجامعة، فوجئ بإحدى الطالبات تتحدث في الهاتف المحمول، وطلب منها تحقيق الشخصية وغلق الهاتف أثناء المحاضرة، لكنها رفضت واستمرت في الحديث، وكرر لها العميد طلبه، ولكنها فاجئته بعبارات غير لائقة، فاستشاط غضبا ألقى بهاتف الطالبة، فأعادت تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج، وعقب انتهاء المحاضرة تقدم بمذكرة رسمية ضدها إلى عميد كلية التجارة.

وأصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة والتأكد من مدى صحتها، مشددا على مواجهة كافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية.

_رقص طالب أعلى مبنى كلية تجارة
وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" مقطع فيديو لطالب أعلى سطح الكلية وبرفقته مجموع من أصدقائه وتم ضبطه وهو يرقص على أغانى المهرجانات أعلى سطح الكلية.

وأعتقد أفراد الأمن الإدارى أن الطالب صعد لسطح الكلية لكي ينتحر، إلا أنهم اكتشفوا أنه صعد برفقه بعض زملائه للرقص على أغانى المهرجانات، فتم ضبطه وإنزاله، وعند التحقيق معه قال إنه كان يشرب سيجارة بها ممنوعات أثناء محاضرة عميد كلية الحقوق، وفوجئ العميد بتصاعد دخان بالمدرجات، وعند سؤاله رد أحد الطلاب "يادكتور فى طالب هنا بيشرب سيجارة"، واستدعى الطالب الذى يدخن السيجارة، وسأله عن سبب تعاطيه للسيجارة فرد الطالب عليه" أيوا بشرب سيجارة وهشرب 10سجاير كمان"، وبعد التحقيق والتأكد من الواقعة تم فصل الطالب من الجامعة لمدة عامين. 

_رئيس جامعة طنطا عن منع دخول الطلاب بشعر طويل: "أنا بربى رجالة"
أصدر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، تعليمات مشددة لمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو الذين يرتدون بناطيل مقطعة حفاظا على الانضباط والإلتزام بسلوكيات الحرم الجامعي معقبا على ذلك القرار خلال مداخلة تلفزيونية أجراها قائلا "أنا بربى رجالة".

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة احترام الطالب لقدسية الحرم الجامعى وأن الجامعة منارة لتلقى العلم ولابد أن يعى الطلاب الغير منضبطين ذلك، مبينا أن أفراد تأمين البوابات لديهم تعليمات بمنع أي طالب يخالف التعليمات من الدخول إلا بعد أن يغير البنطلون المقطع أو يقص شعره الطويل.
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الكلمات المفتاحية

طنطا جامعة تدخين

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