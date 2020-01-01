Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو بـ"الوطنية للإعلام" يكشف حقيقة إلغاء نشرة "التاسعة"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:53 ص
Advertisements
مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة
كساب أحمد
Advertisements
قال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن تراث ماسبيرو في أيدي أمينة، والحديث على مسح الشرائط الديجيتال للتسجل عليها أمر غير صحيح ويعتبر جريمة، موضحا أنه يتم العمل على نقل تراث ماسبيرو على خوادم "سيرفر" كبيرة جدًا، وأن 90% من تراث ماسبيروا تم نقله على الوسائل الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "أبوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الحديث عن إلغاء نشرة التاسعة الفترة المقبلة، أمر غير صحيح تمامًا.

ولفت إلى أن نشرة التاسعة كما هي، ولكن التغير الوحيد هو توفير إمكانيات فنية كبيرة، وإعدادها في أكبر ستوديو بالشرق الأوسط من أبناء قطاع الأخبار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة التاسعة الوطنية للإعلام أخبار

أخبار تهمك

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ ساعة و نصف

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

شكري أبوعميرة: انتهاء أزمة "ماسبيرو" مع بنك الاستثمار القومي

"الوطنية للإعلام": تحميل المكتبة الرقمية للتلفزيون المصري على Watch iT يزيد من جودتها

"الوطنية للإعلام": تراث ماسبيرو بخير

شكري أبو عميرة: منصة "Watch IT" ستحافظ على حقوق ماسبيرو

شكري أبوعميرة: هناك فوضى في البرامج الرياضية وسيتم وضع ضوابط صارمة

تعرف على سعر"إريال" مباريات كأس الأمم الإفريقية ومكان بيعه

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status