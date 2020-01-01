عضو بـ"الوطنية للإعلام" يكشف حقيقة إلغاء نشرة "التاسعة"

قال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن تراث ماسبيرو في أيدي أمينة، والحديث على مسح الشرائط الديجيتال للتسجل عليها أمر غير صحيح ويعتبر جريمة، موضحا أنه يتم العمل على نقل تراث ماسبيرو على خوادم "سيرفر" كبيرة جدًا، وأن 90% من تراث ماسبيروا تم نقله على الوسائل الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "أبوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الحديث عن إلغاء نشرة التاسعة الفترة المقبلة، أمر غير صحيح تمامًا.



ولفت إلى أن نشرة التاسعة كما هي، ولكن التغير الوحيد هو توفير إمكانيات فنية كبيرة، وإعدادها في أكبر ستوديو بالشرق الأوسط من أبناء قطاع الأخبار.

