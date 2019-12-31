



Al Noor TV | أضبط الآن تردد قناة النور الفضائية 2020 الجديدة الناقلة لأحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الموسم الأول





تردد قناة النور الفضائية، وهي قناة مفتوحة تنقل مسلسل المؤسس عثمان هو من أهم المسلسلات التي يزداد عليها نسب المشاهدة من جميع الأماكن في الوطن العربي، فهو حتى الآن عرض منه فقط 4 حلقات، ولكنه محقق أعلى نسب المشاهدات في الشرق الأوسط، والحلقة القادمة يوم الأربعاء هي الحلقة الخامسة، التي ينتظرها الجميع الآن، فور أن تتم إذاعة الحلقة على قناة atv فيمكن للقنوات الأخرى أن تقوم بإذاعة الحلقة، ونجد أن هناك حركة من البحث متزايدة على قناة النور، وعن التردد الخاص بالقناة، وهذا ما نقدمه لكم هنا في هذا المقال، ونقوم بنشر مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان.





يترقب كافة جماهير وعشاقي قيامة عثمان ” المؤسس عثمان ” الحلقة الخامسة التي ستذاع اليوم وذلك من خلال كافة القنوات المفتوحة العارضة للمسلسل وستكون واحده منهم قناة النور.





يتم إستقبال تردد قناة النور التي ستنقل أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 ، حيث يمكنكم ضبط التردد من خلال أجهزة الرسيفر المختلفة لمتابعة الحلقات علي نايل سات.





أحداث المؤسس عثمان

من أهم الفترات التاريخية خاصة في الحضارة الإسلامية، وفي التاريخ التركي بشكل خاص، الفترة التي تمّ فيها التأسيس للدولة العثمانية، ولهذا نجد الملايين الذين لديهم الرغبة في التعرف على أحداث المسلسل، ومتابعته عن كثب، ومن أهم القنوات التي تقوم بإذاعة المسلسل دون أن يكون هناك أي نوع من التشويش، أو قطع الإرسال هي قناة النور.





قناة النور الفضائية

تعتبر قناة النور من أهم القنوات التي تقوم بعرض الدراما التركية، فهي التي لها الأحقية في أن تقوم بعرض أحداث المؤسس عثمان بعد العرض على القنوات التركية دون ترجمة، بالإضافة إلى كون هذه القناة من أهم القنوات العربية التي تقوم بعرض المسلسل باللغة العربية، لكي يتابع المسلسل الملايين في الشرق الأوسط،وهو موقع رسمي يقوم بإذاعة العرض على الفور، وهذا ما تم ملاحظته منذ إنتهاء قيامة أرطغرل، فهي محققة ملايين المشاهدات بين العرب، وتقوم قناة النور بعرض العديد من دراما التركية والمترجمة والتي لها جماهيرية مرتفعة.





تردد قناة النور الجديد الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان









وتردد قناة النور على القمر الصناعي عرب سات هو 11958، استقطاب رأسي، معامل الترميز 27500، أما معامل التصحيح فهو 5\6، والجدير بالذكر أنه يمكن متابعة المسلسل عن طريق تطبيق خاص بالقناة وتحميله على الهواتف الذكية، ومشاهدة الحلقات وتحميلها في أي وقت.





Al Noor TV | أضبط الآن تردد قناة النور الفضائية 2020 الجديدة الناقلة لأحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الموسم الأول



