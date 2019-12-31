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السيسى يهنئ الشعب المصري بالعام الجديد
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:07 م
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.
وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الثلاثاء: "أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم.. كل عام وأنتم بخير".
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