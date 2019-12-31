آلاف الأقباط يؤدون قداس رأس السنة بكنائس السويس (صور)



وشارك في الصلاة القمص انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والآباء كهنة الكنيسة والشمامسه وتركزت الكلمات في هذه المناسبة ان يبارك الله هذه السنه ويملؤها بالبر والخير والدعاء بحلول المحبة والخير والسلام في كل أنحاء مصر وتسود المحبة بين العالم كله.



وتفقد اللواء عادل عبد العال مدير أمن السويس والقيادات الأمنية أعمال التأمين على كنائس السويس في ليلية رأس السنة الميلادية.



كما شهدت كنائس السويس تأمين مكثف من رجال الشرطة والجيش ووضع بوابات الكترونية لكشف المفرقعات وفحص حقائب المترددين عليها وتوسيع دائرة المشتبه فيهم حرصا على سلامة دور العبادة وحماية المصليين.



ووضع حواجز مرورية لمنع اى سيارة من الوقوف او المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.

احتشدت كنيسة العذراء مريم وكنيسة الانبا انطونيوس بايبارشية السويس بالمصلين فى قداس رأس السنة الميلادية.