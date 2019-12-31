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استطلاع: فايز السراج الشخصية الأسوأ في 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:59 م
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فايز السراج
فايز السراج
داليا الحسين
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، نتيجة الاستفتاء التي أجراه حول الشخصية الأسوأ في عام 2019، مشيرا إلى أن النتيجة صادمة.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الجمهور اختار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، الشخصية الأسوأ في عام 2019 بعدد أصوات 54% يليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 34.6% وبعدهم أمير قطر تميم بن حمد وفي المركز الرابع والأخير حسن روحاني رئيس إيران.
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الكلمات المفتاحية

الشخصية الأسوأ الاستفتاء الإعلامي أحمد موسى 2019

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