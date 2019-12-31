شاهد.. قداس عيد الميلاد في كنائس العاشر من رمضان (صور)

بدأ قداس عيد الميلاد بمُختلف الكنائس ودور العبادة المسيحية بمحافظة الشرقية، وشهد القداس توافد جمع كبير من الأخوة المسيحيين بصحبة أطفالهم؛ لحضور القداس والاحتفال بعيد الميلاد، فيما حرص أغلب الحضور على اصطحاب أطفالهم.



وشهدت كنائس "الإنجيلية" و"مار جرجس" و"السيدة العذراء" و"الكاثوليكية" بمدينة العاشر من رمضان، حضورًا بارزًا للشباب والفتيات، وسط تعزيزات وتأمينات مُكثة أمام وبمحيط الكنائس.



وشارك في القداس الأب يوحنا مينا، راعي كنيسة الملاك ميخائيل الكاثوليكية بالعاشر من رمضان، والقس إسحاق وليم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعاشر من رمضان، والأب جوارجيوس والقمص فيلبس، راعي كنيسة مارجرجس بالعاشر من رمضان.



جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بإشراف اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، واللواء مجدى سليمان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر، العميد خالد فرج عيسى مأمور قسم شرطة أول العاشر، العقيد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر المقدم طارق عبدالمنعم سلام مأمور قسم شرطة ثان العاشر، والمقدم عبدالحميد أبو فول رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر، المقدم محمد سالم نصر رئيس وحدة مرور العاشر، الرائد أحمد الخولي رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر، والرائد محمد حسين رئيس قسم المفرقعات، النقيب أحمد القاضى معاون مباحث قسم شرطة ثان العاشر، نقيب معتز مرسي، النقيب هشام نجم معاون مباحث أول.