عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق

نشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك فيديو منذ قليل يظهر به نجم الفريق الأبيض في مرحلة الإعداد، بعد عودته من الإصابة.





وظهر حارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش في الفيديو الذي تم بثه منذ قليل، يقوم بعمليات الإحماء وبعض التمرينات، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في معكسر منتخب مصر بأمم أفريقيا الأخيرة التي نظمتها مصر وفازت بها الجزائر.





وفي سياق متصل انتهت جلسة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى، بالاتفاق على خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد اليوم انتهاء التدريبات الجماعية للفريق

واستقر مدرب الحراس على خضوع جنش لمران خفيف في نهاية تدريبات اليوم بشكل منفرد وبدأ البرنامج التدريبي.



