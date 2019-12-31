خبيرة أبراج تتنبأ بثورة نسائية ضد الرجال في 2020





توقعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، أن عام 2020 سيشهد ثورة نسائية على الرجال، موضحة أن هناك حركة عالمية للنساء للمطالبة بحقوقهم.وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية بها صراعات يصادفها سوء حظ وسوف يكون هناك مواجهات عنيفة بين الأحزاب والإتجاهات المختلفة داخل أمريكا في 2020، متوقعة نشوب أزمة كبيرة بين أمريكا وإيران في 2020 وزيادة الأزمات في سوريا.وتابعت: "في أخر شهر ديسمبر 2020 سيكون هناك تغييرات قوية في العالم ويكون هناك انقلابات كثيرة في العالم ورؤساء أمريكا الذين يتم انتخابهم في عام الاقتران العظيم يكونون عرضة لمحاولات اغتيال في العام الذي يلي الإقتران العظيم.وأوضحت: "هناك تغييرات كثيرة وشكل جديد وسيتغير التوزيع الجغرافي للعالم وتغيير حكومات على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا في 2020".