أهالي السويس يحتفلون برأس السنة الميلادية بالتوافد على المنتجعات (صور)

توافد أهالى السويس على المنتجعات والكافيهات احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة حيث احتشدت الكافيهات والمنتجعات بنطاق محافظة السويس من خلال حفلات رأس السنة والتى أقيمت بمنتجع فينا وتقديم فقرات الحفل من تنورة للفنان احمد بطشة واستمتع الحضور بغناء الفنان محمد جمال والالعاب الترفيهيه.



كما شهدت كافيهات كورنيش السويس إقبالًا كبيرًا من المواطنين احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة واقيمت احتفالات غنائية وأجواء احتفالية لاستقبال العام الجديد وتبادل أهالى السويس النهائي بالعام الجديد.



حيث قام عددا من المواطنين بالاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بقرى السياحية والفنادق بالعين السخنه وحفلات فنية احتفالًا برأس السنة.



