فوز المعادي والدخان وتعادل القومي وهزيمة الصيد بالقسم الثالث

شهد مباريات الأسبوع الثالث عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، تعادل القومي مع الصف في المباراة التي أقيمت على ملعب المرج.



تقدم ممدوح رأفت (بيسا) للقومي، في الدقيقة 16 وتعادل للصف اللاعب أيمن حنفي في الدقيقة 71.



وفاز الإتصالات على حلوان العام بهدف نظيف سجله اللاعب هشام رأفت، في نهاية الشوط الأول.



وفاز جولدي خارج ملعبه على أكتوبر بهدفين دون مقابل سجلهما صالح موسي وانس عبد الوهاب (شيكا).



وفاز العياط خارج ملعبه على الصيد بهدفين دون مقابل، وخسر أبو النمرس امام البدرشين بهدفين مقابل هدف، سجل هدف أبو النمرس عبد العاطي واحرز هدفي البدرشين اسلام مجدي (تاكي).



وخسر جينيس امام الدخان بأربع أهداف مقابل هدف، وفاز المعادي على حساب بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدف، أحرز هدف بشتيل اللاعب محمد ناصر وسجل اهداف المعادي كلاً من عمر علي (هدفين) وإبراهيم ضيوف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 29 نقطة

3- حلوان العام 28 نقطة

4- الإتصالات 28 نقطة

5- أكتوبر 22 نقطة

6- الصف 16 نقطة

7- القومي 15 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- البدرشين 14 نقطة

10- أبو النمرس 12 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 8 نقاط

14- الصيد 8 نقاط