أحمد فتحي لـ"الفجر الفني": مسرحية '٣ أيام فى الساحل' عودة للمسرح المصري.. وهذه كواليس العمل مع هنيدي



*تجربة "٣ أيام فى الساحل" عودة للمسرح المصري.



*أنا من معجبين محمد هنيدي من قبل التمثيل معه.



*انتظر عرض فيلم "ديدو" مع كريم فهمي.



*فيلم "الحرب العالمية التالتة" من أقرب الأعمال إلى قلبي.



*اتذكر نصيحة عمرو عبد الجليل لى حتى الآن.



فنان موهوب، استطاع أن يثبت موهبته للجميع، دخل قلوب الجمهور بخفة ظله، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، كان أول ظهور له عام ٢٠٠٧، ثم بعد ذلك انطلق فى مجال التمثيل وقدم العديد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو الدراما.



كان لـ"الفجر الفني" حوار خاص مع الفنان أحمد فتحي، وتحدث فيه عن تجربته فى مسرحية "٣ أيام فى الساحل"، أقرب الأعمال الفنية التى قدمها إلى قلبه، تجربته الأولى فى البطولة المطلقة فى فيلم "ساعة رضا".



وإلى نص الحوار:



كيف كانت تجربتك فى مسرحية "٣ أيام فى الساحل"؟



التجربة كانت مهمة بالنسبة لى، وأنا سعيد بها جداً، وكانت تجربة لطيفة وجميلة، وهى بمثابة عودة المسرح المصري بعد غياب.





وما هى كواليس العمل مع محمد هنيدي؟



هنيدي فنان ونجم كبير، وأنا سعدت بالتمثيل معه، فأنا كنت من معجبينه قبل التمثيل معه.





وهل تابعت ردود أفعال الناس علي مسرحية "٣ أيام فى الساحل"؟



بالتأكيد أنا حريص دائماً على متابعة ردود أفعال الجمهور على كل عمل لى، من خلال السوشيال ميديا وأيضاً الشارع المصري، والحمد لله الردود كانت مرضية وإيجابية.



وهل لديك جديد فى السينما خلال الفترة المقبلة؟



أنا حاليا انتظر عرض فيلم "ديدو"، مع الفنان كريم فهمي، والفيلم تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا اللايت حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلة إصبع، فيقعوا في العديد من المغامرات والمفاجأت.





وماذا عن تجربتك فى البطولة المطلقة فى فيلم "ساعة رضا"؟



أنا لا أحبذ موضوع البطولة المطلقة أنا كنت أجسد الدور الرئيسي، وأنا حبيت أخوض هذه التجربة، والفيلم هذا له خصوصية، والناس لم تشاهده بشكل كبير، وعن نفسي أفضل الدور الجيد، الذي ينال إعجابي، سواء كان بطولة فردية أو جماعية.





ومن كان الداعم لك فى بداية مشوارك الفني؟



الكثير من اساتذتي دعموني وأمنوا بموهبتي منهم الأستاذ خالد جلال، هاني مطاوع.



وما الصعوبات التي واجهتك فى بداية مشوارك الفني؟



مثل أي شاب فى بداية مشواره لا يعرف الطريق الذي يبدأ به لتحقيق حلمه، وأيضاً محاولة إثبات موهبتي للجميع، فى وقت لا ينظر أحد إليك ولا يؤمن بموهبتك.



ومن من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامهم؟



هناك الكثير منهم "نجيب الريحاني، إسماعيل يس، محمود مرسي".



وما أقرب الأعمال الفنية التى قدمتها إلى قلبك؟



الحرب العالمية التالتة، ساعة رضا، كابتن مصر.



هل تتذكر نصيحة مازالت فى ذهنك من فنان فى بداية مشوارك الفني؟



أتذكر نصيحة عمرو عبد الجليل، عندما كنت أدرس، قال لى عليك تقارن مستواك كل مرة عن الأخري، بمعني أن تقدم أحسن مما قدمته كل مرة، ومازالت أعمل بهذه النصيحة.



فى نهاية حديثنا.. كل عام وأنت بخير.. وجه كلمة إلى كل محبيك وجمهورك بمناسبة 2020؟



كل عام وهم بخير ومحققين أحلامهم وأنا بحبهم أوي وأتمنى أكون عند حسن ظنهم دائما وأقدم لهم أعمال تسعدهم.