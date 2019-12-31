خبيرة أبراج: الصين الأكثر حظا في 2020





قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن دولة الصين ستكون الأكثر حظا في 2020، مشيرة إلى أنها ستكون قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت عبير فؤاد في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مصر ستواصل إنجازاتها بالتوسع في المشروعات، موضحة أن بلادنا ستكون لديها حظا كبيرا في الفترة ما بين 22 مارس إلى بداية يوليو 2020.وتابعت خبيرة الأبراج: "نتوقع تقدم ونجاح مصر في 2020 وسيتم التوسع في المشروعات وإنجاز حجم كبير من المشروعات مع بداية شهر يوليو وحتى نهاية عام 2020".