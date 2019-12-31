كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا تحتفل بختام عام ٢٠١٩

احتفلت مساء اليوم الثلاثاء، كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا، بختام عام ٢٠١٩ وأقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة كل من الأب يوسف أسعد، والأب يوحنا عادل رعاة الكنيسة، بالإضافة إلى الأب جوزيف الكرملي.



وألقي الأب يوحنا عادل كلمة العظة حول عيد الختان والذي يعتبر من الأعياد السيدية، عقب كلمة العظة رحب الأب يوسف بالأب يوحنا الذي يساعده في تدبير شؤون الرعية، متمنيًا له خدمة مثمرة وانتهت صلاة الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية.