Advertisements
Advertisements
Advertisements

كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا تحتفل بختام عام ٢٠١٩

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:31 م
Advertisements
الاحتفال
الاحتفال
ماريان ناجى
Advertisements
احتفلت مساء اليوم الثلاثاء، كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا، بختام عام ٢٠١٩ وأقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة كل من الأب يوسف أسعد، والأب يوحنا عادل رعاة الكنيسة، بالإضافة إلى الأب جوزيف الكرملي.

وألقي الأب يوحنا عادل كلمة العظة حول عيد الختان والذي يعتبر من الأعياد السيدية، عقب كلمة العظة رحب الأب يوسف بالأب يوحنا الذي يساعده في تدبير شؤون الرعية، متمنيًا له خدمة مثمرة وانتهت صلاة الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء مريم صلاة الذبيحة شبرا القداس الإلهي

أخبار تهمك

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

وسط حضور حاشد.. بازيليك القديسة تريزا بشبرا تحتفل بعيدها

للمرة الأولى.. الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بشبرا

الأنبا باخوم يترأس القداس الالهي بكنيسة العذراء مريم في شبرا

خدمة توظيف.. تفاصيل اجتماع الأنبا باخوم بالمرشد الروحي للمجلس المحلي سيدة الرسل

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي الاحتفالي بعيد الملاك ميخائيل بالإسكندرية

تفاصيل اجتماع أسرة القديس يوسف بكنيسة قبة الهواء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:30 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status