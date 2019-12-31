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عالم مصريات يكشف طقوس الفراعنة في أعياد رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي
كساب أحمد
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قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن المصريين القدماء كانوا يحتفلون برأس السنة في فجر 11 سبتمبر، لافتَا إلى أن مصر هي من عملت العالم بأن العام 365 يومًا و6 ساعات وقبل المصريين القدماء كان يتم احتساب السنة قمريًا.

وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تقويم المصريين القدماء كان فلكيًا، وليس دينيًا أو عبريًا أو صينيًا، مضيفًا أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون بالكريسماس في 24 نوفمبر وهذا كان يوافق عيد ميلاد أوزيريس.

ولفت إلى أن مصر القديمة كانت تحتفل بالوزة البرية التي كان يحتفل بها العالم أجمع، عندما جاءت المسيحية وإلى الآن تحتفل بها ألمانيا وسويسرا مثل المصريين القدماء.
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الكلمات المفتاحية

مصر القديمة عالم المصريات راس السنه المصريين القدماء الكريسماس

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