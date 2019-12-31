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أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء| أول رد على النقاز.. حسم موقف السوبر الإفريقي.. أسباب فشب خالد بوطيب

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها أول رد رسمي من النادي على النقاز وحسم موقف الفريق من السوبر الإفريقي و ظهور مفاجأة في مران اليوم وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

حسم مجلس إدارة نادى الزمالك، موقفه النهائي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي والمقرر لها 14 فبراير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

حسم مجلس إدارة نادى الزمالك، موقفه النهائي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي والمقرر لها 14 فبراير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

مدرب الزمالك يكشف سبب فشل خالد بوطيب

تحدث مدرب الزمالك السابق عصام مرعي، عن اسباب فشل تجربة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض خلال الفترة التي قضاها داخل الفريق.

وقال مرعي: "حين تعاقد الزمالك مع بوطيب كان أحد نجوم المنتخب المغربي وانضم لاسود الاطلسي في العديد من المرات من خلال الفريق الأبيض، وقدم أداء جيد في البداية وأحرز أهداف".

وتابع: الإصابة هي التي صعبت من تجربة بوطيب داخل الفريق الابيض، خاصة وأنه تعرض للعديد من الإصابات ورا بعض وهو ما أدى إلى فشل تجربته وصعوبة عودته مرة أخرى".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

موقف الزمالك من أزمة النقاز

تحدث نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك عن موقف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق ومدى أحقيته في التوقيع لأي فريق.

وقال نصر في تصريحات خاصة "الزمالك يجب أن يرد على الفيفا في فترة لا تزيد عن 20 يومًا وتقديم كل المستندات التي تؤكد حصول اللاعب على مستحقاته المالية في موعدها".

وتابع "الزمالك قدم شكوى ضد حمدي النقاز والأمر لا يتعلق بشكوى اللاعب ضد النادي فقط".

وواصل "حمدي النقاز فسخ من طرف واحد فقط لكن الفيفا لم يحسم مصير اللاعب حتى الآن".

وأضاف "حمدي لا يحق له التوقيع لأي نادي حتى الآن قبل حسم الموقف من جانب الفيفا، وأي نادي من الممكن أن يتخوف من ضم اللاعب حتى لا يتعرض لعقوبات من الفيفا".

كاسونجو يظهر في مران الزمالك اليوم

شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو في تدريبات نادي الزمالك بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركته من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان يوم الخميس القادم 2 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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