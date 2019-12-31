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بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:31 م
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شريف رمزي وريهام أيمن
شريف رمزي وريهام أيمن
هبة أحمد
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هنأت الفنانة ريهام أيمن زوجها الفنان شريف رمزي بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت ريهام مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت في الصور وهي محتضنة زوجها وتقوم بتقبيله، وعلقت على الصور قائلة :"عيد ميلاد سعيد يا حب حياتي، لقد جعلت حياتي جميلة للغاية بسبب وجودك فيها، ولم يكن بإمكاني طلب أب لأطفال أفضل منك".

وتابعت قائلة :" أنت تدهشني كل يوم بحبك لي، أحبك أكثر مما تتخيل ، سنة جديدة سعيدة 2020".

وفي سياق آخر، يُشار أنَّ أخر أعمال شريف رمزي الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبى وقسمتك 2" بحكاية بعنوان " أحمد يا عمر"،وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة هيدي كرم، بسمة، ماجدة منير.
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
بالأحضان والقُبلات ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزي
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