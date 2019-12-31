اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

استقرات اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 31-12-2019 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.





ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء31-12-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء31-12-2019 في الجزائر

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 فيالجزائربـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي









عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري اسعار الذهب عيار 24 47.53$ 5.698 سعر الذهب عيار 22 43.57$ 5.223 اسعار الذهب عيار 21 41.59$ 4.986 اسعار الذهب عيار 18 35.65$ 4.273 سعر الذهب عيار 14 27.73$ 3.324 سعر الذهب عيار 12 23.77$ 2.849 اسعار أوقية الذهب 1.478$ 177.199 اسعار جنيه الذهب 332.72$ 39.885 اسعار كيلو الذهب 47.531$ 5.697.724

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء31-12-2019 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر