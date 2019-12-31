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عاجل.. بيراميدز يتلقي ضربة قوية قبل مواجهة حرس الحدود
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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الفجر الرياضي
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كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن غياب محمد فاروق صانع الألعاب عن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري.
وقال أيمن فريد طبيب بيراميدز أن فاروق يعاني من التهابات في أنسجة القدم، وفضل إراحته في مباراة الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي تجاوب وفضل خضوع اللاعب لمزيد من العلاج والتأهيل.
بينما كشف طبيب الفريق عن جاهزية عمر جابر الظهير الأيمن، لمباراة حرس الحدود بعدما أثبتت الآشعة والفحوصات الطبية سلامته حيث خرج مستبدلًا أمام المصري بسبب كدمة في الركبة، ولكنه شارك في التدريبات وجاهز من الناحية الطبية.
ويلاقي بيراميدز نظيره فريق حرس الحدود، في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد المكس في الدوري الممتاز.
الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة
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