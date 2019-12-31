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ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في ليلة رأس السنة الميلادية 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:50 م
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الاهلي
الاهلي
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ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في ليلة رأس السنة الميلاية 2020

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت مساء يوم الإثنين الأمس أربع مباريات فى الدوري، تعادل من خلالها مصر المقاصة أمام طلائع الجيش بنتيجة إيجابية 11 ونفس النتيجة إنتهت أيضًا لمباراة إنبي والنجوم.

حقق المصري البورسعيدي الفوز القوي على الداخلية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل الجونة مع الإسماعيلي سلبيًا ليضمن أبناء حمادة صدقي أن يبقوا بنسبة كبيرة وذلك بعد وصولهم إلي النقطة 37،وتبقى لهم مباراة واحده مع الزمالك.

إرتفع رصيد الإسماعيلي ليصل إلي 43 نقطة ضمن ترتيب المركز السابع، ويواصل الأهلي تصدره في بطولة الدوري المصري برصيد 74 نقطة حتي الآن.

يأتي بيراميدز حاليا ضمن ترتيب المركز الثاني وذلك برصيد 69 نقطة،بينما نادي الزمالك يتصدر الترتيب الثالث في الجدول الدوري برصيد 66 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في ليلة رأس السنة الميلاية 2020


ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في ليلة رأس السنة الميلادية 2020
ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في ليلة رأس السنة الميلادية 2020
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