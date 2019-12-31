أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب صفقات الميركاتو

لا يزال النادي الأهلي يبحث عن حسم الصفقة الثانية له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ويمتلك المارد الأحمر مكانًا واحدًا في قائمته، يحق له ضم لاعبًا في يناير المقبل.





وطلب السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للأهلي تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع مهاجم جديد، لعدم اقتناعه بمستوي مروان محسن وصلاح محسن، بالإضافة لتراجع مستوي المغربي وليد أزارو واستمراره في مسلسل إضاعة الفرص.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن تغيير الأهلي استراتيجيته بخصوص صفقته الشتوية الثانية بعد إصابة سعد سمير، حيث أكدت تقارير أن الأهلي قد يصرف النظر على التعاقد مع مهاجم والتوجه لضم مدافع لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بعد إصابة "سمير".





وأشارت تقارير أن الأهلي قد يفكر في التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي لتدعيم دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما طلب الأخير الرحيل عن قلعة الدراويش.





وأكدت مصادر من داخل القلعة الحمراء، أن الجهاز الفني للأهلي يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الشتوي ولا يفكر في التعاقد مع باهر المحمدي كما تردد في الفترة الأخيرة.





ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية لتدعيم خط هجومه أبرزهم النيجيري بلسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، والتونسي ياسين الشماخي لاعب الإفريقي التونسي، ولم يستقر النادي الأهلي عن صفقته الجديدة، وإن كان اللاعب النيجيري الأقرب للإنضمام للفريق.