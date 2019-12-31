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آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أدى الآلاف من المسيحيين، في محافظة قنا، صلاة قداس رأس السنة الميلادية، بجميع الكنائس ودور العبادة المسيحية.

وزينت الكنائس والأديرة والمطرانيات، جدرانها بأشجار الكريسماس، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، كما شهدت كنائس المحافظة، استنفارا أمنيا بكافة أنحاء المراكز، لاستقبال أعياد الميلاد، فيما أغلقت كافة الشوارع المؤدية من خلال الحواجز الحديدية.

ووضعت مديرية الأمن بإشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، خطة أمنية محكمة، استعدادًا لاستقبال احتفالات رأس السنة، وأعياد الميلاد المجيد بالمحافظة، وتأمين 64 دار عبادة مسيحية.

كما وضعت المديرية عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وكثفت من التواجد الأمني أمام الكنائس ودور العبادة المسيحية، وشكلت دوريات على مدار الساعة لتمشيط الطرق، بمجموعات القول الأمني.

ويتم تكثيف الحملات الأمنية، على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون، في حين أن الحملات الأمنية أتت بثمارها والتي نالت رضا المواطنين، ووضع عدد من الضباط والأفراد أمام الكنائس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة بالمديرية، مسلحين تسليحًا كاملًا.

وشدد مدير أمن قنا، على ضرورة تفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنيسة ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية والتأكد من تحقيق أعلى درجات التأمين، والتنبيه بعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة اى خطر وتامين احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

ونوه بضرورة اليقظة التامة من جميع قوات وأفراد التأمين وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس قنا (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر راس السنه الكريسماس اخبار

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