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الهيئة العامة للرياضة تكرّم نجوم الاتحادات الرياضية السعودية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلال لقائه بلاعبي المنتخبات السعودية لكرة السلة، التايكوندو، الجودو، كرة الطاولة، البلياردو، الهجن، والريشة الطائرة، أنهم "يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي".

وأضاف: إن "الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية مستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في جميع المحافل المختلفة".

كما أشار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أنه وُضعت آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.

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الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للرياضة السعودية الاتحادات الرياضية

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