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"عمري مشي 2020".. هكذا استقبلت ديانا كرزون العام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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ديانا كرزون
ديانا كرزون
أحمد رمضان متولي
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مع بداية العام الجديد 2020 أطلقت سوبر ستار العرب عملاً غنائيًا تحت عنوان "عمري مشي 2020" ، وتضمن هذا الإصدار إعادة توزيع إعمال غنائية لتتناسب مع كافة الأذواق  ليكون تعاون كرزون مع الموسيقار وائل الشرقاوي الذي اعاد توزيع تلك الاعمال الغنائية بقالب موسيقي جديد ببصماته الموسيقية الإبداعية والمتميزة .

 

ويأتي هذا التوجه الى اعادة توزيع مجموعة من الاغنيات بهدف إحداث شكلا جديدا على تلك الأغنيات بجمالياتها المختلفة بتوزيع عصري وجديد محافظا على بنية تلك الإعمال من خلال الكلمة واللحن .

 

وكعادتها تسعى الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون الى اطلاق كل اعمالا جديدة تطل من خلالها على العام الجديد بروح تعبق بالجمال والارتقاء بالذائقة الفنية التي تحرص دائما ان تلبي رغبات جمهورها العربي .

 

وهنأت الفنانة ديانا كرزون جمهورها بحلول العام الجديد 2020 بكلمات حملت التسامح والحب حيث قامت بإطلاق عباراتها على مختلف حساباتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، تسامحوا فرحله الحياة قصيرة ، أحبوا بصدق واضحكوا بدون قيود .. سامحوا الناس سريعاً وصافحوا بعضكم البعض ، اسعدو من تحبون هي الأيام تمضي بنا ويوماً سنصبح ذكرى فقط فاجعلوها جميله صفوا قلوبكم ونيتكم من الداخل تصفى حياتكم وتصفى لكم الدنيا بكلها هذا ما أتمنى لكم في السنة الجديدة كل عام وانتم بألف خير.

 

وحظيت مدلي عمري مشي 2020 باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية ، كما تم اطلاقها على كافة المحطات الإذاعية المحلية والعربية.

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