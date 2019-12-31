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بعد إنطلاق البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة الزمالك Zamalek TV

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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قناة الزمالك Zamalek TV
قناة الزمالك Zamalek TV
حسن شحاتة
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كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن بداية البث التجريبي لقناتهم الرسمية تزامنًا مع الاحتفالات أعياد رأس السنة الجديدة، لذلك نعرض لكم تردد قناة الزمالك في السطور التالية.

ونشر الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، مساء اليوم، مقطع فيديو من برومو القناة، معلقا عليها:"جمهورنا العظيم في جميع أنحاء العالم وجب علينا التنويه أن البث الرسمي لقناة الزمالك قد بدأ منذ لحظات قليلة تزامنا مع بداية العام الجديد".

بعد إنطلاق البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة الزمالك

وفي سياق متصل غرد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر قائلا :"الحمد لله بداية البث التجريبي لقناة الزمالك تردد 11449 افقي(H) معدل الترميز 27500 Zamalek Sports".

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد خلال تصريحات تليفزونية له مساء يوم أمس، أن القناة ستكون محايدة دون أي نوع من التعصب، مضيفا: "البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسي وقانوني وفني ورياضي وسيذاع خلال 4 أيام أسبوعيًا".

وشهد برومو القناة ظهور عدد من لاعبي الزمالك السابقين الذين سيظهرون في برامج بالقناة مثل: "عبد الواحد السيد، أيمن منصور، خالد الغندور، سامي الشيشيني، مدحت عبد الهادي، أحمد عبد الحليم، أيمن عبد العزيز وحازم إمام"، بالإضافة إلى عدد من مقدمي البرامج مثل كريم حسن شحاته، أحمد جمال، فرح علي ونيرة الأحمر.

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