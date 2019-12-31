موسى يكشف تفاصيل وضع تماثيل من الكباش بميدان التحرير (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، يوثق أعمال التطوير في ميدان التحرير وسط القاهرة، مشير إلى أنه سيتم وضع مسلة من صان الحجر وتماثيل من "الكباش" بالميدان.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن المسلة كانت محطمة على 9 قطع والمرممين المصريين قاموا بترميمها، حيث يبلغ طولها 19 مترا، لافتا إلى أن المسلة ستكون شاهدة على عظمة وتاريخ مصر، ويبلغ عمرها 400 عام.



وتابع الإعلامي: "العمل على تطوير ميدان التحرير يتم على قدم وساق وكل التحية والتقدير إلى شركة المقاولون العرب".



وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تستعد استقبال عام 2020، لافتا إلى أن هناك احتفالات وسهرات حتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.



وتابع: "جميع الفنادق والاحتفالات كاملة العدد، وعدد كبير من النجوم يحيون حفل رأس السنة".

