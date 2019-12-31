محافظ دمياط تعلن توفير ١٥٧٤ فرصة عمل بالقطاع الخاص



تحركت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر بإزالة فورية لاعمدة كهرباء مخالفة بالوحدة المحلية بالبساتين متعدية على الأراضي الزراعية تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين وشعبان جاد الله مسئول القسم الفني.





قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم افتتاح مركز الخدمات التموينية بمنطقة شطا، وافتتاح مركز الخدمات التموينية بمدينة دمياط الجديدة، حيث يضم كل مركز عدد ٦ شباك مزود بأحدث أجهزة الحاسوب وكافة التجهيزات اللازمة ويقدم كافة الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية للمواطنين.وأضافت الدكتورة منال عوض فى تصريح لها اليوم الثلاثاء، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من شارع ٣٠٦ بكورنيش النيل بمدينة دمياط، وتم توفير عدد ١٥٧٤ فرصة عمل بالقطاع الخاص.