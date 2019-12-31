الأوبرا تستقبل العام الجديد بـ 5 حفلات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور

تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، العام الميلادى الجديد 2020 بخمسة حفلات تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وتبدأ جميعها فى الثامنة مساء .





قال رئيس الاوبرا ان العروض هذه الليلة تضم الوان مختلفة من الفنون تعبر عن الثراء الابداعى فى المجتمع حيث يحتضن المسرح الكبير حفلاً لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة السوبرانو الفرنسية ماريا بيير مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا ويتضمن مجموعة من الاعمال الكلاسيكية العالمية والفالسات الاحتفالية منها إفتتاحية سلاح الفرسان - إفتتاحية شاعر وفلاح لـ فون زوبا ، التشاردش من ريتر بازمان - بولكا سريعة " تحية للمجر " - بولكا تحت الرعد والبرق - فالس ورود من الجنوب - فالس أصوات الربيع لـ يوهان شتراوس الثاني ، بولكا الثرثار لـ جوزيف شتراوس ، محطة قطار كوبنهاجن لـ هانز كريستيان لومبي وغيرها ، ويقدم هذا الحفل مرة اخرى فى اليوم التالى على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

وعلى مسرح الجمهورية يقدم فريق جلاس اونيون مجموعة من اغانى فريق البيتلز الانجليزى الذى ظهر خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضى وانتشرت فى ارجاء العالم محققة شعبية جارفة ، كما تقدم المطربة رحاب عمر وفرقتها مختارات من اعمال زمن الفن الجميل على مسرح معهد الموسيقى العربية .

وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يتغنى فريق على مر الاجيال الذي يضم مجموعة من النجوم الشابة الواعدة في عالم الفن هم ياسر سعيد، محمد متولى، محمد الخولى بعدد من من روائع الموسيقى العربية ، اما على مسرح اوبرا دمنهور يقدم المطرب احمد ناصر وفرقته مجموعة من الأغاني التراثية والمعاصرة .





واكد رئيس الاوبرا ان شباك حجز تذاكر حفلات ليلة العام الجديد يشهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً من متذوقى الفنون الجادة المصريين والعرب والاجانب اللذين يحرصون دائماً على الاحتفال بهذه المناسبة فى الاوبرا .



