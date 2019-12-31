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غدًا.. "المونوليزا" لـ نورهان أبوسريع على مسرح المعهد العالي للفنون

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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نورهان أبوسريع
نورهان أبوسريع
الفجر الفني
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تستعد  غدا الأربعاء ؛ الفنانة نورهان ابو سريع لعرض مسرحيتها "المونوليزا"  علي مسرح المعهد العالي  للفنون المسرحية في السادسه مساء .

مسرحية " المونوليزا " 
بطولة  نورهان ابو سريع و أيمن مرجان و تأليف أحمد الأباصيرى وديكور  نورهان رجب ومخرج منفذ  محمد رامى وتحت إشراف د.نبيل منيب ومن إخراج  نورهان أبو سريع .

وكانت نورهان أبو سريع قد شاركت في الموسم الرمضاني قبل  الماضي بمسلسل "الزوجة ١٨" الذي لعب فيه دور البطولة الفنان حسن الرداد.

مسلسل "الزوجة ١٨" تأليف محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال وإخراج مصطفى فكري والعمل بطولة مجموعة من النجوم منهم الفنان حسن الرداد وناهد السباعى وشيماء سيف وهيدي كرم ومحمود البزاوي ومحمود الليثي.
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