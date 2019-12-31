شاهد.. زحام بشارع الألفي في وسط البلد احتفالًا برأس السنة

شهد شارع الألفي، بمنطقة وسط البلد، بالقاهرة، زحامًا شديدًا، وذلك استعدادًا للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.





ورصدت عدسة بوابة الفجر، تجمع العديد من المواطنين، وهم يرتدون ملابس حمراء، احتفاءً برمز "الكريسماس" بابا نويل.









ويستعد المواطنون في مصر وكل دول العالم، خلال الساعات القليلة القادمة، للاحتفال برأس السنة الميلادية، ويحرص المسلمون على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال، كلٌ على طريقته الخاصة؛ فتمتلئ المحال التجارية بالهداية المختلفة، ويخرج المواطنون للتنزه في الشوارع والميادين العامة.