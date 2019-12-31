



Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات





تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 - 2020



تردد قناة أبو ظبي 2019 - 2020



قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة



القناة أبو ظبي الرياضية الأولي والثانية والثالثة



القناة أبو ظبي الرياضية الخامسة



القناة أبو ظبي الرياضية 7 بجودة HD



القناة أبو ظبي الرياضية 5 بجودة HD







Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات



Abu Dhabi Sport 2019 - 2020 تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على النايل سات، التي تنقل الأخبار الرياضية وأهم المباريات في الدوريات العربية والبطولات بشكل مجاني والتي ينتظرها الملايين حول العالم، بجانب البرامج المميزة.تعرض قناة أبو ظبي الرياضية، مجموعة من أقوي المباريات المرتقبة منها الترجي التونسي وأولمبيك المغربي في الدور الـ 16 مباراة العودة من كأس محمد السادس للأندية، وتعمل قناى أبو ظبي بأحدث التقنيات وجودة عالية وتقدم أستوديوهات تحليلية خلال المباريات بألمع نجوم كرة القدم بالوطن العربي ونقدم لكم خلال السطور القادمة ترددات قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات وعرب سات والتي تضم مجموعة القنوات منها أبو ظبي الأولي وأبو ظبي الثانية وأبو ظبي الثالثة وأبو ظبي الرابعة والخامسة وتنقل البث بدون أي رسوم أو تشفير.قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحةالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12226معدل الترميز: 27500الاستقطاب: H 34القمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12467معدل الترميز: 27500الاستقطاب: H 23القمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11804معدل الترميز: 27500الاستقطاب: H 56القمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12092معدل الترميز: 27500الاستقطاب: V 56القمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12092معدل الترميز: 27500الاستقطاب: V 56القمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12092معدل الترميز: 27500الاستقطاب: V 56