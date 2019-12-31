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Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:19 م
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Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات
Abu Dhabi Sport 2019 - 2020 تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على النايل سات، التي تنقل الأخبار الرياضية وأهم المباريات في الدوريات العربية والبطولات بشكل مجاني والتي ينتظرها الملايين حول العالم، بجانب البرامج المميزة.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019 - 2020
تعرض قناة أبو ظبي الرياضية، مجموعة من أقوي المباريات المرتقبة منها الترجي التونسي وأولمبيك المغربي في الدور الـ 16 مباراة العودة من كأس محمد السادس للأندية، وتعمل قناى أبو ظبي بأحدث التقنيات وجودة عالية وتقدم أستوديوهات تحليلية خلال المباريات بألمع نجوم كرة القدم بالوطن العربي ونقدم لكم خلال السطور القادمة ترددات قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات وعرب سات والتي تضم مجموعة القنوات منها أبو ظبي الأولي وأبو ظبي الثانية وأبو ظبي الثالثة وأبو ظبي الرابعة والخامسة وتنقل البث بدون أي رسوم أو تشفير.
تردد قناة أبو ظبي 2019 - 2020
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12226
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H 34
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12467
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H 23
القناة أبو ظبي الرياضية الأولي والثانية والثالثة
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11804
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H 56
القناة أبو ظبي الرياضية الخامسة
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12092
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V 56
القناة أبو ظبي الرياضية 7 بجودة HD
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12092
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V 56
القناة أبو ظبي الرياضية 5 بجودة HD
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12092
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V 56
Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات
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