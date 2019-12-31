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"المصري للشؤون الخارجية": نشاط ضخم للسيسي في الاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إن النشاط السياسي والدبلوماسي الذي بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وحتى الآن كان ضخمًا ومكثفًا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الفعاليات التي أقيمت خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن إفريقيا لها مكانة كبيرة في مبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية كان ينتهز فرصة أي اجتماعات داخل القارة الإفريقية لعمل جولات ثنائية تشمل دولتين أو أكثر، متابعًا: "زيارات السيسي خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي تجاوزت 40 دولة".
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