"المصري للشؤون الخارجية": نشاط ضخم للسيسي في الاتحاد الإفريقي

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إن النشاط السياسي والدبلوماسي الذي بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وحتى الآن كان ضخمًا ومكثفًا.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الفعاليات التي أقيمت خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن إفريقيا لها مكانة كبيرة في مبادرة الحزام والطريق.



