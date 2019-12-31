بيراميدز يفقد جهود نجمه أمام الحدود وجاهزية عمر جابر





أعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز غياب محمد فاروق صانع الألعاب الدولي عن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود والمقرر لها في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد المكس في الدوري الممتاز.



أوضح الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز أن فاروق يعاني من التهابات في أنسجة القدم، وفضل إراحته في مباراة الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي تجاوب وفضل خضوع اللاعب لمزيد من العلاج والتأهيل.



وعاد فاروق للمشاركة وقدم عدة دقائق قوية بعدما حل بديلا في مباراة المصري بالكونفدرالية وساعد الفريق على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة برصيد ٩ نقاط.



كما أشار الطبيب إلى أن عمر جابر مدافع الفريق جاهز لمباراة الحدود بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية سلامته حيث خرج مستبدلا أمام المصري بسبب كدمة في الركبة، ولكنه شارك في التدريبات وجاهز من الناحية الطبية.