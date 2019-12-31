Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفجر الرياضي يكشف حقيقة حضور "محرز" حفل أفضل لاعب في أفريقيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:05 م
Advertisements
رياض محرز
رياض محرز
نجوي مصطفي
Advertisements

ألمح مصدر مقرب من اللاعب الجزائري رياض محرز، لعدم إمكانية حضوره حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019، والمزمع إقامته بمدينة الغردقة يوم 7 يناير المقبل، وذلك بسبب قلة حظوظه في الحصول على الجائزة.

ويُقام الحدث وسط اهتمام عالمى وإفريقى منقطع النظير، حيث ستقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2019، والتى يتنافس عليها الثلاثى "المصرى محمد صلاح، والجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى".

كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس الثنائى "الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ساديو ماني رياض محرز حفل أفضل لاعب في أفريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ يوم

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

بعد خطاب الفيفا.. أول رد رسمي من الزمالك بشأن أزمة النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ يوم

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم 27-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

الجزائر تقدم هدية غالية إلى محمد صلاح

صلاح وماني و3 جزائريين ضمن قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي

الكشف عن أفضل لاعب في إفريقيا 2019.. صدمة لصلاح

عاجل.. محمد صلاح ينافس ماني ومحرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

صلاح وماني ورياض في الميزان.. حسبة البطولات تكشف عن الفائز بأفضل لاعب إفريقي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

07:55 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status