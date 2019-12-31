Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها أمم أوروبا وكوبا أمريكا.. 10 بطولات كروية كبرى تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:59 م
Advertisements
يورو 2020
يورو 2020
علاء خليف
Advertisements
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد الأحداث الكروية الكبري خلال العام الجديد 2020، على كافة المستويات القارية والعالمية، وبطولات خاصة بالناشئين والشباب، حيث سيكون هذا العام حافلًا بالبطولات القوية على مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأحداث والبطولات الكروية المنتظرة في العام الجديد:-

1- أولمبياد طوكيو:
تنطلق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" في 23يوليو المقبل، وتستمر منافسات البطولة حتي 8 أغسطس، وتشهد البطولة مشاركة منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

2- بطولة الأمم الأوروبية:
تقام منافسات النسخة السادسة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" خلال الفترة من 12 يونيو وحتي 12 يوليو المقبلين، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا، وتستضيف 12 مدينة أوروبية منافسات البطولة القارية للمرة الأولي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها.

3- كوبا أمريكا:
تنطلق منافسات النسخة الـ47 من بطولة كوبا أمريكا في الفترة من 12 يونيو وحتي 12 يوليو المقبلين، وستقام مباريات البطولة القارية في الأرجنتين وكولومبيا، وتشهد مشاركة منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية، وكذلك منتخب استراليا.

4- بطولة أمم إفريقيا للمحليين:
يشهد العام الجديد 2020 انطلاق النسخة السادسة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والتي ستقام في الكاميرون في شهر أبريل المقبل.

5- كأس العالم للأندية:
تقام النسخة السابعة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، في شهر ديسمبر 2020 في دولة "قطر"، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، بالإضافة لبطل الدوري الوطني في البلد المستضيف.

6- كأس آسيا تحت 23 عامًا:
تنطلق منافسات النسخة الرابعة من بطولة آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 8 وحتي 26 يناير المقبل، في "تايلاند"، بمشاركة 16 منتخبًا، ويتأهل أول 3 منتخبات بالبطولة إلي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

7- بطولة آسيا تحت 19 عامًا:
تقام بطولة آسيا للشباب تحت 19 عامًا في أوزبكستان خلال الفترة من 14 وحتي 31 أكتوبر المقبل، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ4 الأولي بالبطولة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في العام المقبل 2021.

8- بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا:
تقام منافسات النسخة 19 من بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتي 3 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا، ولم يتحدد بعد الدولة المستضيفة للبطولة.

9- بطولة إفريقيا لكرة القدم الخماسية:
تنطلق منافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم الخماسية في المغرب خلال الفترة من 28 يناير وحتي 7 فبراير المقبلين، بمشاركة منتخب مصر، ويتأهل المنتخبات الثلاثة الأولي من البطولة إلي كأس العالم لكرة الصالات التي ستقام في ليتوانيا.

10- كأس العالم لكرة الصالات:
تقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة الصالات، في ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر حتي 4 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورو 2020 كوبا أمريكا كأس إفريقيا كأس آسيا أولمبياد طوكيو أبرز الأحداث الرياضية

أخبار تهمك

بعد خطاب الفيفا.. أول رد رسمي من الزمالك بشأن أزمة النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ يوم

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"متعة كرة القدم لن تتوقف" في 2019.. 6 بطولات كروية كُبري مُنتظرة في العام الجديد

عاجل.. بي إن سبورتس تعلن سعر اشتراك كأس أمم إفريقيا 2019

cupa | مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بث مباشر بتاريخ 15-06- 2019 كوبا أمريكا 2019

أبرزها السوبر الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا.. مواجهات نارية تنتظر عشاق كرة القدم في عيد الأضحي

لو بتحب كرة القدم.. 7 تطبيقات رياضية هامة يجب أن تحتفظ بها على "موبايلك"

مواعيد مباريات اليوم من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

07:55 م

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status