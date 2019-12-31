أبرزها أمم أوروبا وكوبا أمريكا.. 10 بطولات كروية كبرى تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في 2020

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد الأحداث الكروية الكبري خلال العام الجديد 2020، على كافة المستويات القارية والعالمية، وبطولات خاصة بالناشئين والشباب، حيث سيكون هذا العام حافلًا بالبطولات القوية على مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأحداث والبطولات الكروية المنتظرة في العام الجديد:-





1- أولمبياد طوكيو:

تنطلق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" في 23يوليو المقبل، وتستمر منافسات البطولة حتي 8 أغسطس، وتشهد البطولة مشاركة منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.





2- بطولة الأمم الأوروبية:

تقام منافسات النسخة السادسة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" خلال الفترة من 12 يونيو وحتي 12 يوليو المقبلين، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا، وتستضيف 12 مدينة أوروبية منافسات البطولة القارية للمرة الأولي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها.





3- كوبا أمريكا:

تنطلق منافسات النسخة الـ47 من بطولة كوبا أمريكا في الفترة من 12 يونيو وحتي 12 يوليو المقبلين، وستقام مباريات البطولة القارية في الأرجنتين وكولومبيا، وتشهد مشاركة منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية، وكذلك منتخب استراليا.





4- بطولة أمم إفريقيا للمحليين:

يشهد العام الجديد 2020 انطلاق النسخة السادسة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والتي ستقام في الكاميرون في شهر أبريل المقبل.





5- كأس العالم للأندية:

تقام النسخة السابعة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، في شهر ديسمبر 2020 في دولة "قطر"، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، بالإضافة لبطل الدوري الوطني في البلد المستضيف.





6- كأس آسيا تحت 23 عامًا:

تنطلق منافسات النسخة الرابعة من بطولة آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 8 وحتي 26 يناير المقبل، في "تايلاند"، بمشاركة 16 منتخبًا، ويتأهل أول 3 منتخبات بالبطولة إلي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".





7- بطولة آسيا تحت 19 عامًا:

تقام بطولة آسيا للشباب تحت 19 عامًا في أوزبكستان خلال الفترة من 14 وحتي 31 أكتوبر المقبل، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ4 الأولي بالبطولة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في العام المقبل 2021.





8- بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا:

تقام منافسات النسخة 19 من بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتي 3 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا، ولم يتحدد بعد الدولة المستضيفة للبطولة.





9- بطولة إفريقيا لكرة القدم الخماسية:

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم الخماسية في المغرب خلال الفترة من 28 يناير وحتي 7 فبراير المقبلين، بمشاركة منتخب مصر، ويتأهل المنتخبات الثلاثة الأولي من البطولة إلي كأس العالم لكرة الصالات التي ستقام في ليتوانيا.





10- كأس العالم لكرة الصالات:

تقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة الصالات، في ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر حتي 4 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبًا.



