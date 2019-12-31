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خلال 2019.. محافظة الجيزة تتصالح مع المواطنين في مخالفات البناء

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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خلال عام 2019، أخذت محافظة الجيزة خطوة تعد الأولي من بين جميع محافظات الجمهورية، للتصالح مع المواطنين في مخالفات البناء، حيث حددت المحافظة القيم السعرية للمتر فى بعض مخالفات البناء التجارية والسكنية والإدارية، لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وشملت الأسعار المحددة للتصالح في مخالفات البناء، كثير من القري والمدن والأحياء بالمحافظة، على أن يسارع أصحاب المحلات والمباني والمكاتب في تقديم الأوراق الخاصة ودفع المبلغ المطلوب لتفادي أعمال الإزالة.

ونستعرض لكم أسعار التصالح في مخالفات البناء لبعض المناطق:

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بحى العجوزة
تراوحت أسعار التصالح في مخالفات البناء لمناطق "المهندسين- العجوزة- الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – ارض اللواء" ما بين 512 كحد ادنى إلى 2000 جنية كحد أقصى للمتر التجارى وما بين 160 جنية كحد أدنى إلى 800 جنية كحد أقصى للمتر الاداري وما بين 128 جنية إلى 640 جنية للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م.

أسعار التصالح فى بعض مخالفات البناء بحى بالدقى

حددت المحافظة القيم السعرية لمناطق مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحه وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنية للمتر التجارى وما بين 260 جنية إلى 800 جنية للمتر الاداري وما بين 180 جنية إلى 640 جنية للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16.

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بحي بولاق الدكرور

بلغ سعر المتر السكني لمنطقة بولاق الدكرور للتصالح، 80 جنية كحد ادنى و200 جنيه كحد أقصى و105 جنية للاغراض الادارية كحد ادنى و240 جنيه كحد أقصى و180 جنية للمتر التجارى كحد ادنى و600 جنية كحد أقصى.

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناءلـ5 مناطق بجنوب الجيزة

المنطقة الأولى:

نفق الهرم مرورًا بميدان الجيزة، وحتى كوبري عباس، وكورنيش النيل، وشوارع عبد الهادي صالح، وثروت، وسور السكة الحديد، حتى التقائه نفق الهرم.

المنطقة الثانية:

سور السكة الحديد، بدءا من نفق الهرم، لـ"محطة مترو أم المصريين"، وشوارع ربيع الجيزي، والمحطة، وكورنيش النيل لكوبري عباس، وامتداد شارع الهرم حتى نفق‪

المنطقة الثالثة:

سور السكة الحديد، بداية من سلم محطة مترو أم المصريين، والطريق الدائري، وكورنيش النيل، وشوارع المحطة، وربيع الجيزي، حتى سلم محطة أم المصريين.

المنطقة الرابعة:

سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري، ثم مدخل طريق أبو النمرس، وكورنيش النيل، والطريق الدائري، وحتى سور السكة.

المنطقة الرابعة:

طريق مصر أسيوط الزراعي، وسور منتجع دولفين، وكورنيش النيل، وشارع النيل، حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعي.


المنطقة الخامسة:

سور السكة الحديد من الدائري، ومزلقان أبو النمرس، وطريق ترعة ترسا، وشوارع عبد الغني شكل، والخليفة وترعة والي والزمر، والناحية الشرقي، جسر الكنيسة، والطريق الدائري.

كما جاء سعر القيم السعرية للـ5 المناطق بحي جنوب من الناحية التجارية والسكنية والإدارية:-

- بلغت قيمة التصالح للمتر السكني بتلك المناطق، 50 جنيها كحد أدنى و480 جنيها كحد أقصى.

- بـ50 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى، و600 جنيه كحد أقصى.

- وحددت 50 جنيه للمتر التجاري كحد أدنى، و1200 جنيه، كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر.

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بمركز البدرشين

جاء أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنية وأعلى قيمة للتصالح فى المتر هى 150 جنية.
كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه وأعلى قية للتصالح فى المتر الادارى 210 جنية و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنية للمتر الخدمى كاقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنية للمتر الخدمى.

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بمدينة العياط

حيث جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنية وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها.

كما جاء أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الادارى 70 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 210 جنية و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة 300 لأعلى قيمة و60 جنية للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنية للمتر الخدمى.

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بمدينة أطفيح

بلغت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنية وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيه.

وجاء أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الادارى 70 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 170 جنية و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة 270 لأعلى قيمة و60 جنية للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 160 جنية للمتر الخدمى.

أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بالحوامدية

حيث جاءت اقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيه واعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيه، كما جاءت اقل قيمة فى سعر المتر التصالح الادارى 80 جنيه واعلى قية للتصالح فى المتر الادارى 210 جنيه و115 للمتر التجارى فى اقل قيمة و300 لاعلى قيمة و70 جنيه للمتر الخدمى كاقل قيمة واعلى قيمة 180 جنيه للمتر الخدمى.



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الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء محافظة الجيزة الجيزة

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