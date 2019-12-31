أحمد موسى مهنئا السيسي: "كل عام وحضرتك بألف خير"

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا "كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن "تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية، ويؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل".



كما هنأ الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مردفا: "ساعات ونستقبل العام الجديد 2020، الذي سيكون عام الخير والأمن والبركة والسعادة على مصر".

