استنفار أمني في الغربية لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة

شهدت مدن محافظة الغربية اليوم الثلاثاء حالة من الاستنفار الأمنى لمديرية الأمن وانتشرت قوات الأمن بمحيط الكنائس والأماكن الحيوية لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية والتصدى لأي محاولة عنف أو شغب محتملة هدفها إفساد الاحتفالات.



وفرضت قوات الأمن بالتعاون مع الكنائس كردونا أمنيا بالشوارع المؤدية لها ووضع أجهزة كشف المعادن والمفرقعات على أبواب الدخول.



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الأمن لتأمين صلوات المسيحيين واحتفالات ليلة رأس السنة كما شدد على قوات الأمن باليقظة التامة أثناء وعلى ظهور القوات بالمظهر الانضباطي اللائق وحسن معاملة المواطنين.



وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشأت والتنسيق الأمنى بين حراس العقارات وإدارات الفنادق ووضع خدمات سرية في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات، وذلك بالإضافة للخدمات.



ومن جهته قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية بحي أول وثان طنطا لمتابعة إجراءات تأمين الكنائس بنطاق كل حي بمناسبة الإحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة ورئيسا حي أول وثان طنطا.



وبدأت الجولة بحي أول طنطا وتفقد كنيسة (الأقباط الأنجيلية - كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس وشهداء طنطا - كنيسة القديسة دماينة – كنيسة العذراء)، موجهًا رئيس حي أول طنطا بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس ومتابعة حالة النظافة بصفة مستمرة بالشوارع وإزالة أي إشغالات قد تحدث أثناء الإحتفالات.



وتابع محافظ الغربية جولته بنطاق حي ثان طنطا حيث تفقد كنيسة ما رمينا – كنيسة مار جرجس الحمراء) مكلفًا رئيس حي ثان طنطا بدهان الأعمدة والبلدورات المحيطة بالكنائس.

