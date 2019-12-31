الرئيس التركي يُرسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا (فيديو)





أرسلت تركيا 300 إرهابي من سوريا إلى ليبيا؛ للقتال مع حكومة الوفاق، مع اقتراب الجيش من مشارف حي الهضبة في طرابلس.





هذا وأمرت المخابرات التركية، الفصائل السورية الموالية لها بفتح 7 مكاتب؛ لتجنيد مرتزقة لتقلهم إلى ليبيا، ومنهم 4 مراكز في مدينة عفرين السورية، يشرف على المركز الأول "فرقة الحمزات"، والثاني "الجبهة الشامية"، والثالث "لواء المعتصم" في قرية قيبار، والرابع "لواء الشامل" ومقره حي المحمودية، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز" .





هذا وتم افتتاح مركزين في مدينة الباب، وفي أعزاز وجرابلس تم افتتاح مركز واحد وتم الاتفاق على دفع 2000 دولار شهرياً لكل مقاتل الجيش الليبي استهدف عناصر الميليشيات المسلحة، التي انضمت لميليشيات طرابلس.





وطالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بتشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها وطالب بدعم الجيش الليبي ورفع حظر تسليحه.







