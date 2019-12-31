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السعودية تأسس شركة للمدفوعات الخليجية برأسمال 120 مليون ريال

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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السعودية
السعودية
الفجر الاقتصادي
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اعلنت الممكلة العربية السعودية موافقتها على إنشاء شركة للمدفوعات الخليجية.

 جاء ذلك خلال ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما أقر نقل نشاط التراث الوطني من حيث المبدأ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة..

وأصدر المجلس موافقة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/ 1) وتاريخ 14 ربيع الأول من عام 1441هـ.

وأقر مجلس الشورى السعودي في 11 نوفمبر الماضي، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية.

يذكر أن اتفاقية شركة المدفوعات الخليجية جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، العام الماضي، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.

وتقوم الشركة بتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.

ورحب مجلس الوزراء، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
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الكلمات المفتاحية

تاسيس شركة للمدفوعات الحكومية السعودية اقتصاد الخليج اخبار اقتصاد السعودية

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