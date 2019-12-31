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خبير : الإستثمار بالبورصة هو الأفضل بعد تنفيذ برنامج الطروحات في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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منتصر مدبولي
منتصر مدبولي
نيفين سمير
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قال منتصر مدبولي خبير أسوق المال ، أن الجكومه لو صدقت في طروحات البورصة المصرية بالوقت المعلن عنه ونجح المؤشر الرئيسي للبورصة  في اختراق 15400 نقطة سيكون الإستثمار جيد ، أما غير ذلك فالأفضل الإستثمار في أدوات الدين وشهادات الإستثمار.

وأضاف الخبير في تصريح خاص ل " الفجر "  أن عام 2019 لم يكن العام الجيد بالنسبة للبورصة المصرية ، حيث لم يحقق المؤشر العام أي مكاسب ، كما أن كثيرا من الأسهم إنخفضت الى أقل مستويات لها منذ عامين.


وتوقع الخبير ، انه في حالة نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  في الاستقرار أعلى مستوى 14000 نقطة ان يستمر في الارتفاع خلال التعاملات الاولي من الربع الاول مستهدفا مستوى 14500 نقطة ، ثم مستوى 15000 نقطة .
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