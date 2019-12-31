خبير : الإستثمار بالبورصة هو الأفضل بعد تنفيذ برنامج الطروحات في 2020

قال منتصر مدبولي خبير أسوق المال ، أن الجكومه لو صدقت في طروحات البورصة المصرية بالوقت المعلن عنه و نجح المؤشر الرئيسي للبورصة في اختراق 15400 نقطة سيكون الإستثمار جيد ، أما غير ذلك فالأفضل الإستثمار في أدوات الدين وشهادات الإستثمار.

وأضاف الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن عام 2019 لم يكن العام الجيد بالنسبة للبورصة المصرية ، حيث لم يحقق المؤشر العام أي مكاسب ، كما أن كثيرا من الأسهم إنخفضت الى أقل مستويات لها منذ عامين.







